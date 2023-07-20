Она проводится соцзащитой.

Жителей Владимирской области призывают присоединиться к акции «Помоги собраться в школу». Она проводится соцзащитой.В рамках сбора детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подарят рюкзак, тетради, ручки, карандаши, пенал, ластик, линейку, дневник, точилку, ножницы, краски, альбом для рисования – это лишь неполный список необходимого.«Присоединиться к акции может каждый. Новые школьно-письменные принадлежности можно передать в центры социального обслуживания населения или социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних», - уточнили в правительстве 33-го региона.