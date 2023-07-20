Мужчина рассказывает, что установил фотоловушку в “укромном месте в пойме”. Фотограф увидел на земле рытвины и подумал, что там находится лежанка кабанов. Он собирался поймать на фото

Мужчина рассказывает, что установил фотоловушку в “укромном месте в пойме”. Фотограф увидел на земле рытвины и подумал, что там находится лежанка кабанов. Он собирался поймать на фото семью диких свиней за ужином. Однако, в кадр попало нечто еще более милое. Из поста на странице в соцсетях Владислава Тябина Очень удивился когда оказалось что это лежанка