Землю и Владимирскую область «накроют» сразу две магнитные бури класса G1 По информации...

Землю и Владимирскую область «накроют» сразу две магнитные бури класса G1По информации специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, первая слабая магнитная буря началась сегодня - в субботу примерно с 15:00 мск.Следующий магнитный шторм ожидается завтра - в воскресенье (21 июля) с 03:00 до 09:00 утра.Вероятность сильных геомагнитных возмущений оценивается в 20%.Отмечается, что солнечная активность начала расти с 12 июля. И через два дня на Солнце произошла вспышка класса X1.2, а 16 июля — X1.9.Важно: солнечные вспышки X-класса — самые мощные.Специалисты предупреждают, попавшие на Землю частицы могут вызывать сбои в работе техники и связи, оказывать влияние на здоровье людей с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем.Фото: https://xras.ru