Жителей Владимирской области приглашают в Новофетинино на Праздник «Суворочка». Каждый житель...

Жителей Владимирской области приглашают в Новофетинино на Праздник «Суворочка».Каждый житель Новофетинино с рождения знает историю своей малой родины. Храм Всех Святых был построен на средства Натальи Александровны Зубовой — дочери великого русского полководца Александра Суворова.Сельчане и дачники с трепетом относятся к памяти о ней, помня ее вклад в развитие культурного наследия России. И так родился Праздник «Суворочка»!Сегодня — 20 июля в Новофетинино гостей мероприятия ждёт интересная программа. Например, выступление балалаечника Дмитрия Ульянова. А также на сцене исполнит свои песни - Александр Круг, который станет председателем жюри Конкурса патриотической песни (он пройдёт с 13:30 до 14:30).Запланированы творческие мастер-классы и ярмарка-продажа от умельцев Владимирской области.Программа на вечер:18:00-22:00 – Народные гулянья с выступлениями артистов.22:00-23:00 – 3D Mapping шоу от Студии визуальных решений.22:10-23:30 – Песни у костра и кинопоказ любимого фильма.Дата: 20 июля 2024 годаМесто: Кольчугинский район, деревня Новофетинино, Храм Всех СвятыхВход: свободный для всехФото: https://суворочкафест.рф/