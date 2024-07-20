Жителей Владимирской области приглашают в Новофетинино на Праздник «Суворочка».
Каждый житель...
Жителей Владимирской области приглашают в Новофетинино на Праздник «Суворочка».
Каждый житель Новофетинино с рождения знает историю своей малой родины. Храм Всех Святых был построен на средства Натальи Александровны Зубовой — дочери великого русского полководца Александра Суворова.
Сельчане и дачники с трепетом относятся к памяти о ней, помня ее вклад в развитие культурного наследия России. И так родился Праздник «Суворочка»!
Сегодня — 20 июля в Новофетинино гостей мероприятия ждёт интересная программа. Например, выступление балалаечника Дмитрия Ульянова. А также на сцене исполнит свои песни - Александр Круг, который станет председателем жюри Конкурса патриотической песни (он пройдёт с 13:30 до 14:30).
Запланированы творческие мастер-классы и ярмарка-продажа от умельцев Владимирской области.
Программа на вечер:
18:00-22:00 – Народные гулянья с выступлениями артистов.
22:00-23:00 – 3D Mapping шоу от Студии визуальных решений.
22:10-23:30 – Песни у костра и кинопоказ любимого фильма.
Дата: 20 июля 2024 года
Место: Кольчугинский район, деревня Новофетинино, Храм Всех Святых
Вход: свободный для всех
Фото: https://суворочкафест.рф/