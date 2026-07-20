55-летний мужчина обнаружил на своём участке выросшую коноплю после того, как удобрил землю навозом. Уничтожать растения он не стал, а собрал и высушил для личного потребления. Но полицейские

55-летний мужчина обнаружил на своём участке выросшую коноплю после того, как удобрил землю навозом. Уничтожать растения он не стал, а собрал и высушил для личного потребления. Но полицейские всё нашли. По информации УМВД России по Владимирской области, сотрудники ОМВД «Камешковский» пришли с проверкой и в хозяйственной пристройке к дому и бане обнаружили 1933,7 грамма высушенных