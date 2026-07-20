По данным еженедельного мониторинга регионального Роспотребнадзора, на прошлой неделе 83 жителя области обратились за помощью врачей из-за укусов клещей, 18 из них – дети. Всего с момента

По данным еженедельного мониторинга регионального Роспотребнадзора, на прошлой неделе 83 жителя области обратились за помощью врачей из-за укусов клещей, 18 из них – дети. Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания кровопийцы к человеку в больницах получили медицинскую помощь 1890 человек, в том числе 366 детей. Еженедельно членистоногих исследуют на заражённость возбудителями клещевых