Эксперты SuperJob провели очередной опрос, в котором выяснили, к кому обращаются владимирцы, когда перед ними встаёт вопрос поиска работы. По результатам, 47% опрошенных полагаются только на себя,

Эксперты SuperJob провели очередной опрос, в котором выяснили, к кому обращаются владимирцы, когда перед ними встаёт вопрос поиска работы. По результатам, 47% опрошенных полагаются только на себя, 27% рассчитывают на друзей, 16% — на коллег, 11% — на родителей, по 8% — на вторую половину и других родственников. Реже обращаются к однокурсникам (7%), бывшему руководству