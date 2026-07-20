Завтра, 21 июля, в Киржаче, рядом со стадионом «Инструментальщик», состоится торжественное открытие новой «умной» спортплощадки. Этот полноценный мини-стадион предложит жителям города и

Завтра, 21 июля, в Киржаче, рядом со стадионом «Инструментальщик», состоится торжественное открытие новой «умной» спортплощадки. Этот полноценный мини-стадион предложит жителям города и гостям современные возможности для занятий спортом. Об этом поделились в облправительстве. Новый объект включает в себя разнообразные зоны: для силовых тренировок с турниками, брусьями и уличными тренажерами, игровые площадки с универсальным покрытием для