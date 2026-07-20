В реке Клязьма в черте города Владимира нашли больше 8,5 тысячи мёртвых рыб, включая краснокнижную стерлядь, а пробы из Рпени показали превышение по нефти и металлам в десятки раз, сообщили в

В реке Клязьма в черте города Владимира нашли больше 8,5 тысячи мёртвых рыб, включая краснокнижную стерлядь, а пробы из Рпени показали превышение по нефти и металлам в десятки раз, сообщили в группе ВКонтакте «Подслушано Честных Рыбаков Владимир». Массовый мор рыбы на Клязьме зафиксировали в середине июня. Рыбаки наблюдали погибших рыб на всём протяжении от Владимира