В реке Клязьма в черте города Владимира нашли больше 8,5 тысячи мёртвых рыб, включая краснокнижную стерлядь, а пробы из Рпени показали превышение по нефти и металлам в десятки раз, сообщили в
<a href="https://33live.ru/novosti/20-07-2026-v-klyazme-u-vladimira-nashli-bolshe-85-tysyachi-myortvyx-ryb-vklyuchaya-krasnoknizhnuyu-sterlyad.html" target="_blank">В Клязьме у Владимира нашли больше 8,5 тысячи мёртвых рыб, включая краснокнижную стерлядь</a> - В реке Клязьма в черте города Владимира нашли больше 8,5 тысячи мёртвых рыб, включая краснокнижную стерлядь, а пробы из Рпени показали превышение по нефти и металлам в десятки раз, сообщили в
[url=https://33live.ru/novosti/20-07-2026-v-klyazme-u-vladimira-nashli-bolshe-85-tysyachi-myortvyx-ryb-vklyuchaya-krasnoknizhnuyu-sterlyad.html]В Клязьме у Владимира нашли больше 8,5 тысячи мёртвых рыб, включая краснокнижную стерлядь[/url] - В реке Клязьма в черте города Владимира нашли больше 8,5 тысячи мёртвых рыб, включая краснокнижную стерлядь, а пробы из Рпени показали превышение по нефти и металлам в десятки раз, сообщили в