Опасный дом полностью снесли.

Прокуратура Селивановского района провела проверку соблюдения строительного законодательства в отношении полуразрушенного объекта на улице Свободы в поселке Красная Горбатка.Инспекторы установили, что аварийное здание стояло без дверей, окон и кровли, а также регулярно горело. Проход внутрь заброшенной постройки оставался свободным, из-за чего на опасном объекте постоянно играли подростки. Такое времяпрепровождение создавало прямую угрозу обрушения стен на детей и получения ими серьезных травм.Для предотвращения несчастных случаев прокурор района через суд потребовал от собственника полностью демонтировать строение. Исковые требования ведомства были удовлетворены в полном объеме.