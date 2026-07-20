В регионе запустили новую благотворительную традицию для поддержки детей.

Загородный комплекс «Сойма Парк» в Судогодском районе стал площадкой для проведения масштабного праздника. Инициатива была реализована под эгидой губернатора Александра Авдеева при содействии местной администрации и регионального отделения фонда «Защитники Отечества».Гостями увлекательного события стали свыше полутора сотен ребят в возрасте от 10 до 14 лет, среди которых были воспитанники детских домов, представители коррекционных школ, а также дети участников специальной военной операции. Для юных гостей подготовили насыщенный развлекательный блок, включающий спортивные эстафеты, творческие мастер-классы и интерактивные игры.С приветственным словом к собравшимся обратился вице-губернатор Дмитрий Лызлов. Он назвал фестиваль ярким примером социально ответственного предпринимательства, подчеркнув, что областное правительство всегда готово поддерживать инициативы бизнеса, направленные на помощь нуждающимся детям.По словам руководителя парка Романа Богданова, идея праздника принадлежала госкорпорации ВЭБ.РФ, которая опекает несколько социальных учреждений региона, а администрация и правительство с готовностью помогли в ее осуществлении. Организаторы надеются сделать этот опыт регулярным и в дальнейшем собирать еще больше участников.Руководитель муниципального округа Нина Медведева добавила, что подобный формат праздника стал уникальным для всей области, а программа получилась разнообразной благодаря участию представителей МЧС и казачества. Главной задачей всех организаторов было создание искренней атмосферы радости и заботы, а представитель корпорацииТатьяна Дьяченко выразила надежду, что этот день вдохновит ребят на совершение собственных благородных поступков в будущем.