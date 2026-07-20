Решение вступило в силу, его исполнение проконтролирует ведомство.

Владимирский областной суд признал законным решение первой инстанции о взыскании крупного теневого дохода с нелегального предпринимателя из Суздаля.Ранее местный прокурор в ходе расследования уголовного дела выяснил, что мужчина без государственной регистрации организовал бизнес по продаже древесины. Незаконная деятельность принесла торговцу чистую прибыль в размере более 2,5 миллионов рублей. Прокуратура потребовала взыскать эту сумму в пользу государственного бюджета.Ответчик пытался оспорить иск, заявляя о своей непричастности к сделкам с лесом и истечении сроков давности. Однако апелляционная инстанция поддержала доводы прокурора, оставив жалобу без удовлетворения.