С 20 по 23 июля город станет ареной для захватывающих Межрегиональных спортивных соревнований специальных управлений ФПС МЧС России. 13 сильнейших команд из разных уголков страны сойдутся

С 20 по 23 июля город станет ареной для захватывающих Межрегиональных спортивных соревнований специальных управлений ФПС МЧС России. 13 сильнейших команд из разных уголков страны сойдутся здесь в борьбе за звание лучших. Об этом рассказали в горадминистрации. Около ста мужчин и двадцати женщин, настоящих профессионалов своего дела, продемонстрируют силу, скорость и мужество. Из пресс-релиза администрации