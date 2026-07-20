Обо всех подозрительных находках сообщайте по номеру 112.

Сегодня, 20 июля, на территории Владимирской области ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой налета беспилотных летательных аппаратов. Местных жителей призывают проявлять предельную осторожность и бдительность.Гражданам, находящимся в домах или офисах, настоятельно рекомендуют оставаться внутри помещений, не приближаться к окнам или спуститься в укрытия. Тем, кого тревога застала на улице или в личном транспорте, следует незамедлительно зайти в ближайшее капитальное здание, подземный переход либо крытый паркинг.На время действия угрозы в регионе возможны временные перебои в работе мобильного интернета. Также власти напоминают о строгом запрете на фото- и видеосъемку летящих дронов и позиций систем противовоздушной обороны (ПВО).При обнаружении беспилотника или его обломков на земле категорически запрещено приближаться к ним, трогать или перемещать детали. Обо всех подобных находках необходимо немедленно сообщить сотрудникам экстренных служб по единому номеру спасения 112.