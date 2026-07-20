При любой опасности незамедлительно сообщайте по единому номеру экстренных служб 112.

В регионе официально объявлен отбой угрозы налета беспилотных летательных аппаратов. Особый режим, введенный на территории Владимирской области в течение дня двадцатого июля, прекратил свое действие.Представители экстренных служб благодарят жителей за бдительность и напоминают о важности соблюдения правил безопасности.В случае обнаружения на земле подозрительных обломков или фрагментов неизвестных устройств, ни в коем случае не приближайтесь к ним и не пытайтесь их трогать.