Рассказываем, в каких случаях положена прибавка к пенсии.

Региональное отделение Социального фонда России увеличило размер фиксированной пенсионной выплаты для 200 жителей области, у которых дети родились уже после их выхода на заслуженный отдых.Право на повышенную выплату предоставляется пожилым родителям, обеспечивающим несовершеннолетних детей или студентов-очников в возрасте до 23 лет. При этом студент не должен иметь официального трудоустройства, однако нахождение его в академическом отпуске выплату не аннулирует.Величина прибавки за одного иждивенца составляет 3194 рубля, за двух 6389 рублей и за трех детей 9584 рубля. Получить ее могут сразу оба родителя-пенсионера. Всего в регионе подобные выплаты перечисляют почти 11 тысячам граждан, большинство из которых получают доплату за одного ребенка.