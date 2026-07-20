Кадровый центр «Работа России» Владимирской области составил портрет соискателя, которому необходима помощь специалистов центра в трудоустройстве. Преимущественно это женщины средних

Кадровый центр «Работа России» Владимирской области составил портрет соискателя, которому необходима помощь специалистов центра в трудоустройстве. Преимущественно это женщины средних лет, уже имеющие профессию, но по разным причинам ищущие новую работу. Они составляют 58 % от общего числа клиентов службы занятости, доля мужчин – 42 %. 55 % владимирцев, ищущих новую работу, находятся в возрасте