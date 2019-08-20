Народный артист СССР, художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров сейчас находится на госпитализации. Директор театра Марк Варшавер дал пару комментариев на этот счет.

Народный артист СССР, художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров сейчас находится на госпитализации. Директор театраМарк Варшавер дал пару комментариев на этот счет.Прежде всего, он подтвердил, что режиссер находится в больнице. По словам директора, у докторов есть подозрения на пневмонию.Тем не менее, сейчас об этом говорить пока рано. Это станет известно только после дополнительных анализов, сообщает "".Также Марк отметил, что скоро артиста должны выписать. Врачи считают, что уже через 2-3 дня актера можно будет выпускать из больницы, утверждает ""."Мы надеемся, что Захаров отделался легким испугом", – добавил Варшавер.Отметим, Захаров по праву считается одним из самых талантливых режиссеров в стране. Среди его самых успешных работ спектакли "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Юнона и Авось", "Безумный день или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад".Напомним, артиста доставили в реанимацию в ночь на 20 августа. Как писали ранее "", состояние Захарова оценивается как тяжелое, но стабильное.