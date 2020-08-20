Оппозиционный политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный впал в кому второй степени. Об этом рассказала пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш. Врачи омской Больницы ..

Оппозиционный политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный впал в кому второй степени. Об этом рассказала пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.Врачи омской Больницы скорой помощи №1, куда был госпитализирован общественный деятель, сообщили, что мужчина полностью потерял сознание. Его тело не реагирует на боль, но зрачки еще реагируют на свет, сообщаетРанее "Дни.ру" писали о том, что Навальный был помещен в отделение после сильного отравления. Ему стало плохо на борту самолета. В ФБК уверены, что Алексея отравили намеренно.