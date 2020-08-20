Среди районов Ковров лидирует по количеству заболевших COVID-19

Как сообщает пресс-служба областной администрации, на 11:00 20 августа во Владимирской области лабораторно подтверждено 25 новых случаев заболевания Covid-19. Из них 5 – в Коврове, 4 – в Гусь-Хрустальном, по 2 – в Александрове, Вязниках, Владимире, Красной Горбатке, Меленках и Муроме, по 1 – в Гороховце, Камешково, Петушках и Собинке. Эти данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.5326 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 19 августа – 22 человека.За период наблюдения в области отмечен 191 летальный случай. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.В лабораториях медицинских учреждений региона, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора), Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии (Петушинский район) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) проведено 182063 исследования на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 122179 исследований).Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 19 августа (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 295; больных с признаками внебольничной пневмонии – 37. По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 44 пациента с ОРВИ и 385 – с пневмонией.Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает: если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения поликлиники и вызовите врача на дом.Номер телефона «горячей линии» Департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.