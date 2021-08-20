Политконсультант Алексей Ярошенко уверен отметил положительные качества московской акции.

Политконсультант Алексей Ярошенко уверен отметил положительные качества московской акции.В период пандемии коронавируса очень важно максимально сократить социальные контакты, чтобы уменьшить риск заражения. У жителей столичного региона есть уникальная возможность принять участие в выборах в Государственную Думу РФ максимально безопасно и комфортно. Помимо традиционного способа голосования москвичам с 17 по 19 сентября будет доступен онлайн-формат выборов на портале mos.ru.Участники дистанционного электронного голосования (ДЭГ) смогут стать счастливыми обладателями квартир, машин и денежных сертификатов в рамках московской акции "Миллион призов – #ВыбираемВместе". По мнению экспертов, эта программа может повысить явку на выборах.Так политический консультант Алексей Ярошенко подчеркнул, что акция сможет привлечь тех, кто изначально не собирался участвовать в выборах. Она также может переориентировать желающих посетить избирательные комиссии на дистанционный формат выборов, что крайне важно для безопасности граждан.Эксперт отметил, что в некоторых странах уже применяются методы стимулирования граждан во время выборов. По его мнению, зачастую высокий уровень довольства жизнью и отсутствие проблем приводит к нежеланию людей участвовать в избирательном процессе.Напомним, баллы, полученные в рамках акции "Миллион призов", можно будет направить в благотворительные фонды либо потратить на покупку продуктов, одежды, украшений, лекарств или цветов.