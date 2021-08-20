Учебный год в российских школах начнется в очном формате. Образовательные учреждения готовы соблюдать все необходимые требования для предотвращения распространения коронавируса.

Учебный год в российских школах начнется в очном формате. Образовательные учреждения готовы соблюдать все необходимые требования для предотвращения распространения коронавируса.На фоне непростой эпидемиологической обстановки вопрос вакцинации остается актуальным. Но принуждение к ней, а также дискриминация непривитых учеников и педагогов недопустимы, заявила детский омбудсмен, один из лидеров избирательного списка "Единой России" Анна Кузнецова на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым.Она напомнила, что результаты исследования влияния вакцинации на детей должны быть представлены широкой общественности, после чего решение примут родители. "Никаких манипулятивных техник здесь быть не должно", – сказала уполномоченный по правам ребенка.Кравцов подтвердил, что учебный год начнется в очном формате. Дистанционная форма не рассматривается, отметил министр.По его словам, меры по безопасности в образовательных учреждениях проработаны с каждым регионом. Тема находится на постоянном контроле, заверил глава ведомства.Ранее единороссы добились отмены требования об обязательной вакцинации студентов. Ректоры ведущих высших учебных заведений поддержали партию. Сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева заявила о недопустимости принудительной вакцинации от коронавируса в вузах.Анна Кузнецова и Елена Шмелевапо предложению президента Владимира Путинавошли в пятерку лидеров федерального списка "Единой России" на предстоящих выборах в Государственную Думу. Также в нее входят министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.