Сообщается, что в Гороховецком и Вязниковском районах обитает, как минимум, три пары редких особей.

Во Владимирской области обнаружили гнездо краснокнижного чёрного аиста. Об этом сообщает Дирекция ООПТ.Птица свила жилище на старой сосне в долине реки Лух на севере Гороховецкого района.«Гнездовье нашли в марте, но тогда особей аиста в нём не было. Во время летней проверки на дереве обнаружили трёх почти взрослых птенцов», - пишут орнитологи.Раньше семейство краснокнижных животных встречали в Мещёре. Сообщается, что в Гороховецком и Вязниковском районах обитает, как минимум, три пары редких особей.