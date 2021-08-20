По мнению Зеленского, Путин проявляет чрезмерную эмоциональность по отношению к Украине.

По мнению Зеленского, Путин проявляет чрезмерную эмоциональность по отношению к Украине.В конце текущего месяца должно состояться долгожданное для украинского президента Владимира Зеленского событие. Если снова ничего не отменится, то 31 августа он все-таки сможет посетить Вашингтон и провести встречу с президентом США Джозефом Байденом. Меж тем, до встречи еще есть время, поэтому потратить его можно на очередной сбор политических очков. Зеленский пожаловался американским журналистам на эмоциональность Путина.В интервью изданию The Washington Post глава Незалежной заявил, что российский лидер Владимир Путин проявляет "слишком эмоциональный" подход в вопросах, касающихся Украины. Действия президента России кажутся Зеленскому иррациональными, о чем он решил сообщить накануне поездки в Америку.Естественно, сразу после этих слов пошли традиционные мольбы на НАТО. Если, по мнению Зеленского, необъективность Путина мешает ему правильно оценивать различные политические события, то в своей объективности украинский президент, конечно же, не сомневается. Он в очередной попросил принять Незалежную в северо-атлантический блок, который якобы должен стать гарантом безопасности Украины и защитить ее от России.Примечательно, что Зеленский умудрился пожаловаться за раз не только на Путина, но и на Байдена. Так, президент Украины заявил, что мнение главы Белого дома о несоответствии Незалежной критериям НАТО носит несправедливый характер, потому что коррупция есть в любой стране.