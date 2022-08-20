О вынесении приговора по уголовному делу, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. В Собинке...

О вынесении приговора по уголовному делу, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. В Собинке местному жителю вынесен обвинительный приговор по частям 1 и 3 статьи 160 Уголовного кодекса — за растрату в крупном размере.Обвиняемый работал водителем-экспедитором и в один момент похитил и продал перевозимое имущество: диван-кровати, кресла, матрасы, подушки, чехлы. Общая сумма похищенного — более полумиллиона рублей.Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован, а если этого не произойдёт, мужчина проведёт 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима.Фото: https://www.pxfuel.com/