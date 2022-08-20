После начала обострения ситуации на Украине у части российского общества возникло некоторое непонимание происходящего. Мол, какие цели преследуются и нужно ли их решать такими методами.

После начала обострения ситуации на Украине у части российского общества возникло некоторое непонимание происходящего. Мол, какие цели преследуются и нужно ли их решать такими методами.Сейчас же, спустя почти полгода военной операции, ситуация поменялась. Увидев, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреливают мирные города, используют резервистов в качестве пушечного мяса и жестоко обращаются с пленными, поддержка спецоперации в российском обществе возросла.Однако изначальное непонимание россиянами происходящего вызвано обыкновенным незнанием того, что на самом деле происходило на Украине последние восемь лет. Как военный корреспондент я лично увидел, как регион столкнулся с настоящей бедой лишь потому, что его жители не хотели поддерживать новую украинскую власть.И эти же ужасные вещи можно увидеть в фильме "Солнцепек", который можно назвать пророческим. Кинолента вышла год назад, когда все уже начали забывать события 2014 года. И по сути сейчас является единственным продуктом кинематографа, наглядно демонстрирующим, почему СВО на Украине — единственно верное решение в сложившейся там ситуации, а также как регион шел к новому обострению обстановки.Достаточно вспомнить начальные кадры, где украинские националисты-мародеры убивают младенца броском об пол.В этом кадре, наполненном бессмысленной жестокостью, отражается сейчас вся Украина. Она пропитана оголтелой ненавистью ко всему русскому. Она спокойно воспринимает тот факт, что украинские войска сжигали из танков дома в Мариуполе. И ей абсолютно все равно на гибель детей от ежедневных артиллерийских ударов ВСУ по мирным городам Донбасса.Так быть не должно. И фильм "Солнцепек" явно объясняет, зачем жители региона вставали на защиту своего дома, а также почему и России нужно было сделать все, чтобы подержать их.Еще один символичный момент фильма — появление в его конце российских добровольцев. Как известно, они и сегодня оказывают существенную помощь, как военную, так и гуманитарную на самых сложных направлениях.Этот порыв настоящих патриотов защищать русский мир является отличным доказательством того, что тема Донбасса лежит глубоко в сердцах у неравнодушных россиян.Авторам киноленты еще год назад удалось прочувствовать к чему движутся события в этом регионе. Как рассказывал в своем интервью режиссер "Солнцепека" Максим Бриус, за идеей создания фильма стоит петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, а благодаря его личному участию удалось внести ощущение правды в киноленту.И события весны в Мариуполе, когда украинские военные били по гражданским объектам, а также регулярные обстрелы Донецка показывают, что в фильме нет преувеличенной жестокости о жизни Донбасса. Поэтому один из главных посылов фильма — "так больше не может продолжаться".Автор: Александр Симонов