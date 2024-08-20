228 человек выздоровели.

На прошлой неделе во Владимирской области было подтверждено 19 новых случаев COVID-19. Десять из заболевших потребовали госпитализации. Региональное управление Роспотребнадзора опубликовало еженедельные данные во вторник, 20 августа.Наибольшее количество новых случаев было зафиксировано в городе Владимир — шесть человек. Три новых пациента зарегистрированы в Гусь-Хрустальном и Муромском районах. В Ковровском и Радужном районах выявили по два случая, а в Собинском, Камешковском и Суздальском — по одному.Коронавирус не был отмечен в таких районах, как Юрьев-Польский, Меленковский, Гороховецкий, Вязниковский, Петушинский, Киржачский, Александровский, Кольчугинский, Селивановский и Судогодский.За последние семь дней проведена госпитализация 10 человек с COVID-19, а 228 пациентов выздоровели. В 89,5% случаев заболевание проявилось в виде острого респираторного вируса.