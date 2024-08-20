В недавней публикации в соцсети певица Анна Семенович рассказала о своей страсти к науке.

В недавней публикации в соцсети певица Анна Семенович рассказала о своей страсти к науке.Пару недель назад телеведущая Ксения Бородина с гордостью сообщила о смене профессии. Она получила диплом психолога, пройдя обучение в МГУ имени Ломоносова. Как отметила знаменитость, останавливаться на достигнутом она не намерена. Впереди – обучение в ином учебном заведении, интенсивы и курсы. Как оказалось, в этом же направлении двигается и Анна Семенович.Недавно певица, отвечая на вопрос поклонника о возможных визитах артистки к психологу, призналась, что изучает психологию самостоятельно. "Читаю специальные книги. Мне очень нравится направление "гештальт-психология". В данный момент изучаю и занимаюсь с гештальт-психологом. Мне безумно нравится", – рассказала бывшая солистка группы "Блестящие".Как отметила артистка, она поставила перед собой четкую цель – стать профессионалом в психологии. "Часто наше подсознание нам не дает добиться цели, потому что ему страшно, что будет как-то по-новому. А новизна всегда пугает любого человека. Так устроена наша психика", – поделилась певица знаниями.Чтобы достигнуть определенной цели, Анна Семенович советует "показывать" подсознанию четкий путь и то, какое удовольствие можно испытать от финала в будущем. "[В таком случае] подсознание тебя отпускает, и ты гораздо легче идешь к этой цели", – заключила артистка.