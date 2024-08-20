О сотрудничестве в области образования и обмене лучшими практиками губернатор Подмосковья Андрей Воробьев договорился с заместителем хокима (губернатора) Ташкентской области Узбекистана Отабеком Султанбековым, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

О сотрудничестве в области образования и обмене лучшими практиками губернатор Подмосковья Андрей Воробьев договорился с заместителем хокима (губернатора) Ташкентской области Узбекистана Отабеком Султанбековым, сообщает пресс-служба правительства Московской области.«У нас есть много тем для обсуждения, связанных с развитиеми совершенствованием образовательных проектов. Цель нашей встречи — наладитьсистему взаимодействия в сфере образования, охватывающую как дошкольные, так ишкольные учреждения», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.Делегация из Ташкентской области прибыла в Подмосковье всоставе представителей хокимията и руководителей образовательных учреждений.Они посетят Технолицей в Истре.Московская область представила опыт работы образовательныхкластеров, включая Технолицей в Истре, гимназию Примакова и Физтех-лицей. Входе визита представители Ташкентской области высоко оценили организациюпроцесса обучения, билингвальную образовательную среду и возможности дляпрактического применения знаний.Делегаты из Ташкентской области также отметили успехиПодмосковья в создании школ полного дня и развитии дополнительного образования.«У нас плотный, очень насыщенный график. Наша делегацияблагодарна за гостеприимство», – отметил заместитель хокима Ташкентскойобласти Узбекистана Отабек Султанбеков.Стоит отметить, что в Подмосковье также успешно внедренасистема рейтингования школ, что способствует повышению качества образования.Выпускники региона ежегодно демонстрируют высокие результаты на экзаменах иолимпиадах, что подчеркивает эффективность образовательных программ.В завершение встречи губернатор Подмосковья Воробьёв подчеркнулважность практического сотрудничества между регионами, отметив, что уже виднырезультаты совместных экономических проектов. Подмосковные компании активноработают в Узбекистане, а узбекские предприятия рассматривают возможности дляразвития бизнеса в Московской области.