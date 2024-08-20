О сотрудничестве в области образования и обмене лучшими практиками губернатор Подмосковья Андрей Воробьев договорился с заместителем хокима (губернатора) Ташкентской области Узбекистана Отабеком Султанбековым, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
О сотрудничестве в области образования и обмене лучшими практиками губернатор Подмосковья Андрей Воробьев договорился с заместителем хокима (губернатора) Ташкентской области Узбекистана Отабеком Султанбековым, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
«У нас есть много тем для обсуждения, связанных с развитием
и совершенствованием образовательных проектов. Цель нашей встречи — наладить
систему взаимодействия в сфере образования, охватывающую как дошкольные, так и
школьные учреждения», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Делегация из Ташкентской области прибыла в Подмосковье в
составе представителей хокимията и руководителей образовательных учреждений.
Они посетят Технолицей в Истре.
Московская область представила опыт работы образовательных
кластеров, включая Технолицей в Истре, гимназию Примакова и Физтех-лицей. В
ходе визита представители Ташкентской области высоко оценили организацию
процесса обучения, билингвальную образовательную среду и возможности для
практического применения знаний.
Делегаты из Ташкентской области также отметили успехи
Подмосковья в создании школ полного дня и развитии дополнительного образования.
«У нас плотный, очень насыщенный график. Наша делегация
благодарна за гостеприимство», – отметил заместитель хокима Ташкентской
области Узбекистана Отабек Султанбеков.
Стоит отметить, что в Подмосковье также успешно внедрена
система рейтингования школ, что способствует повышению качества образования.
Выпускники региона ежегодно демонстрируют высокие результаты на экзаменах и
олимпиадах, что подчеркивает эффективность образовательных программ.
В завершение встречи губернатор Подмосковья Воробьёв подчеркнул
важность практического сотрудничества между регионами, отметив, что уже видны
результаты совместных экономических проектов. Подмосковные компании активно
работают в Узбекистане, а узбекские предприятия рассматривают возможности для
развития бизнеса в Московской области.