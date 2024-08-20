Анна Семенович привлекла внимание общественности своими откровениями о личной жизни. Экс-солистка группы Блестящие заявила о своей готовности к замужеству с мужчиной, который все еще состоит в браке.

Анна Семенович привлекла внимание общественности своими откровениями о личной жизни. Экс-солистка группы "Блестящие" заявила о своей готовности к замужеству с мужчиной, который все еще состоит в браке.Певица не скрывает своих чувств и с нетерпением ждет предложения руки и сердца. "Когда мы познакомились, Денис уже не жил со своей супругой, у них идет процесс развода", — рассказала Анна в эфире "Шоу Воли" на RuTube.Она подчеркнула, что ознакомилась с юридическими аспектами этой ситуации, чтобы избежать недоразумений. "Ну я же не дурочка, я же все узнала у адвоката", — добавила она с улыбкой.Семенович также отметила, что у Дениса есть семья, которая проживает в Германии, и поэтому процесс развода затянулся. "Я жду (предложения выйти замуж — прим. ред.). Сейчас он разводится, а как разведется — сразу. Куда он денется? Я готова к семье!", — с энтузиазмом заявила певица. Она считает, что если не после сорока, то когда же еще искать свою любовь?Семенович также поделилась воспоминаниями о временах, когда она была частью "Блестящих". Она отметила, что многие поклонники обращали внимание не только на Жанну Фриске, но и на нее. Это порой приводило к преследованиям со стороны фанатов, что вынудило Анну даже сменить место жительства.Жизнь Анны Семенович полна разнообразных эмоций и переживаний. Она открыто говорит о своих чувствах и желаниях, что делает ее образ близким и понятным многим. Готовность к новым отношениям и семейной жизни — это важный шаг для нее, и поклонники с нетерпением ждут новостей о ее будущем с новым избранником.