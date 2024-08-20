Упала ранняя звезда. // В полях прохлада, // Плывет паром, поет вода // О чем-то рядом. // И там, где светится река // У тихой рощи, // Соединяет берега // Седой паромщик – слова этой песни 1985 года всем хорошо известны. Многие ее слышали в исполнении Аллы Пугачевой. Но судьбы композиции была непростой.

"Упала ранняя звезда. // В полях прохлада, // Плывет паром, поет вода // О чем-то рядом. // И там, где светится река // У тихой рощи, // Соединяет берега // Седой паромщик" – слова этой песни 1985 года всем хорошо известны. Многие ее слышали в исполнении Аллы Пугачевой. Но судьбы композиции была непростой."Изначально эту песню должен был петь Леонтьев, – рассказала актриса Елена Борзова, вдова поэта Николая Зиновьева, который и написал "Паромщика". – Валерий Яковлевич серьезно подошел к вопросу, стал готовить сценический образ, интересовался, чем отличается форма паромщика речного от морского".Но песня, которую планировал петь Леонтьев, отличалась по смыслу и тексту от той, что исполнила в итоге Пугачева... Хотя размерный ряд стихов был прежний.Стихи о паромщике были написаны Зиновьевым в 1978 году и посвящались совсем другой, более серьезной и даже драматичной теме. Фабулой же послужила реальная история о суровом послевоенном времени и о паромщике, перевозившем сирот, инвалидов и стариков. А текст начинался так: "Когда в тени, у ранней рощи, // Лучом расколота река, // Иван Матвеевич, паромщик, // Соединяет берега"."Правда, Пугачева категорически отказалась петь про инвалида-ветерана, – говорит Борзова. – Мол, она поет только о любви. И тогда композитор Игорь Николаев и поэт Николай Зиновьев предложили новую редакцию – романтические стихи о соединении сердец..." Песня сразу стала суперхитом!Леонтьев в итоге "Паромщика" тоже споет – случится это впервые на концерте "Сюрприз для Аллы" в 1997-м и посвященном дню рождения Пугачевой.