Чиновники администрации Фрунзенского района сообщили, что новое ограждение может появиться уже в этом году.

В Курсантском сквере города Владимира планируется восстановление ограждения, которое находится в аварийном состоянии. Чиновники администрации Фрунзенского района сообщили, что новое ограждение может появиться уже в этом году.Ситуация в сквере ухудшилась после инцидента в июне, когда на шестилетнего мальчика рухнула стела памятника солдатам, что привлекло внимание к состоянию ограждения. Построенное почти 50 лет назад, оно не ремонтировалось капитально, и часть конструкции уже разрушена.Местные депутаты, включая Александра Цыганского и Артура Закаряна, готовы помочь в решении проблемы. Однако пока неясно, насколько долговечным будет новое ограждение, его стоимость и источники финансирования, а также будет ли это капитальный ремонт или просто восстановление старого.