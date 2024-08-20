Забор из кирпичной кладки может рухнуть в любой момент, сообщали общественники Народного фронта еще в начале лета. Ограда буквально разрушается с каждым днем. И вот теперь стало известно,

Забор из кирпичной кладки может рухнуть в любой момент, сообщали общественники Народного фронта еще в начале лета. Ограда буквально разрушается с каждым днем. И вот теперь стало известно, что в этом году старый забор в Курсантском сквере отремонтируют. Об этом сообщил заместитель главы администрации Фрунзенского района Александр Волков в соцсетях. Из поста на странице Александра