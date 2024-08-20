В Москве появится памятник легендарному советскому летчику Валерию Чкалову. Бронзового Героя Советского Союза установят на Ходынском поле, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он назвал это "подарком всей стране".

"В год 120-летия со дня рождения легендарного летчика-испытателя, нижегородца Валерия Чкалова готовим подарок всей стране. Установим памятник Герою Советского Союза, впервые совершившему беспосадочный перелет через Северный полюс. Место уже выбрано - Ходынское поле. Именно там, на Центральном аэродроме, в 1938 году героически погиб Валерий Павлович Чкалов. Благодарю Правительство Москвы и Сергея Собянина за поддержку", - рассказал Глеб Никитин.Автором стал скульптор, народный художник России Салават Щербаков. Среди его работ - памятники князю Владимиру на Боровицкой площади, оружейнику Михаилу Калашникову и конструктору Сергею Королеву. По словам Щербакова, его Чкалов - это порядочность, героизм, большая сила и большая романтика."Есть две крайности - когда делают памятник и с ним можно посидеть на скамеечке, поздороваться. Или делают таких гигантских монстров, что он уже отрывается от человека. Мы выбрали середину, когда памятник величественный. Он 4 метра, это такой классический хороший размер, и на высоте около 4 метров. Он не огромный, но, знаете, раньше говорили, "не в величине величие", - пояснил Щербаков.Монумент состоит из нескольких частей - на земле в форме крыла обозначена территория России и Северный полюс, через который Чкалов летел в 1937 году. Семья Героя СССР памятник одобрила."Это не просто фигура, как это в классическом памятнике воспринимается, а это именно фигура человека увлекающегося, который занимался своим делом. Видно, что она отражает суть Валерия Павловича", - считает Игорь Чкалов, представитель семьи и международного мемориального фонда "Чкалов". По его словам, главное, чтобы, глядя на бронзовую фигуру летчика, люди хотели узнать историю этого человека.Валерий Чкалов родился 2 февраля, 20 января по старому стилю, 1904 года в селе Василево Нижегородской губернии. Сейчас это город Чкаловск. В Нижнем Новгороде памятник Герою стоит рядом с Георгиевской башней кремля. Его установили через два года после гибели летчика. К Волге от монумента ведет лестница, которую тоже называют "Чкаловской".