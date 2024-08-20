В лесах нашей области можно встретить не только обычных животных, но и достаточно экзотические экземпляры.

В лесах нашей области можно встретить не только обычных животных, но и достаточно экзотические экземпляры.Сколько можно в штуках?Во Владимирской области начался летне-осенний сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь, болотно-луговую, полевую и степную. Вплоть до 20 ноября разрешено охотиться на уток, гусей, рябчиков, валь­дшнепов, дупелей, перепелов и голубей. Однако количество трофеев строго лимитировано.– Норма добычи утки у нас четыре особи на одного человека, вальдшнепа – три, рябчика – два, – уточнили в региональной инспекции государственного надзора в сфере охраны и использования объектов животного мира.Также есть ограничения на отстрел лося (не более 981 особи за сезон), благородного и пятнистого оленей (150 и 103), косули (39), барсука (24). Правда, на них можно охотиться только с осени.Прежде чем выйти на охоту, нужно получить соответствующее разрешение. В противном случае нарушителей ждёт штраф до четырёх тысяч рублей. Скрыться от проверок непросто: рейды по охотугодьям вместе с представителями МВД проходят трижды в неделю.Осторожно: лось!К слову, поголовье лосей во владимирских лесах растёт с каждым годом. Вместе с этим числом увеличивается и количество ДТП с участием диких животных. Если шесть лет назад фиксировали порядка 30-40 аварий с наездом на лосей, в прошлом – 108, то за последние шесть месяцев их уже насчитывается 75. Чаще всего подобные инциденты происходят в Киржачском, Ковровском, Вязниковском, Юрьев-Польском, Судогодском районах, то есть на тех участках, где имеется наибольшая лесистость.Животное, попавшее под колёса, говорят в инспекции, как правило, гибнет. Иногда наезд оказывается смертельным и для человека. Так, вечером1 мая в Собинском районе «Лада» под управлением 50-летнего мужчины врезалась в лося. От удара легковушку отбросило на встречную полосу, где в тот момент ехал «Митсубиси». В результате инцидента погибли водитель и 30-летний пассажир отечественного авто.В госнадзоре предупреждают, что особенно активными лоси становятся в периоды гона – с мая по июнь и с середины августа до конца сентября.Незваные гостиВстречаются во владимирских лесах звери, которых там никто увидеть не ожидал. Например, полтора месяца назад в Ковровском районе добыли животное, похожее на шакала. Генетические образцы четвероногого отправили на экспертизу в Москву. Но специалисты ничего не исключают: сейчас идёт тенденция перехода южных видов животных на север. Виной всему потепление климата.В прошлом году в фотоловушку под Петушками попал медведь. Недавно ещё одного косолапого видели в Александровском районе. Но этот мишка, в отличие от своих собратьев, людей не боялся, наоборот, выходил к ним навстречу. Поэтому в госохотинспекции предположили, что он родился в неволе, а потом от зверя просто избавились.В итоге медведя изловили и перевезли в вольер. Теперь ему ищут дом в одном из зоопарков.ОдичавшиеНо, пожалуй, больше всего опасений вызывают домашние собаки, от которых отказались хозяева. В поисках пропитания они пробираются на охотничьи угодья и уничтожают зайцев, маленьких оленят и другую некрупную живность.– Гибрид собаки с волком – самый страшный и умный зверь. Он не боится ни флажков, ни человека. Эти животные наносят большой урон хозяйствам. Однако по закону их уничтожать нельзя, только отлавливать, – рассказали в госохотинспекции.Особенно много опасных четвероногих в Подмосковье, откуда изредка они попадают во Владимирскую область.Мнение экспертаНачальник Госохотинспекции Владимирской области Валерий Куфтин:– В период гона животные менее осторожны и чаще выходят на проезжую часть. Если вы увидели лося на дороге, вблизи неё, нужно остановиться и пропустить его. Не пытайтесь с ним контактировать, не производите громких звуков, а в тёмное время суток используйте дальний свет фар. Если всё же столкновения избежать не удалось, то действовать нужно так же, как и при любом другом ДТП:остановиться, включитьаварийную сигнализацию, выставить знак аварийнойостановки и вызвать сотрудников ГИБДД. Подходить к раненому или погибшему животному нельзя. Это небезопасно. Стоимость зверя – 80 тыс.руб. – выплачивает страховая компания.В темуВо Владимирской области зарегистрирована 41 тысяча охотников. Правда, насколько эта цифра реальна, неизвестно. Ведь охотничий билет не имеет срока давности и не требует перерегистрации.И всё-таки желающих пой­мать дичь в лесах региона немало. Кроме местных жителей охотить­ся к нам приезжают из Москвы, Нижнего Новгорода, Иванова.Охотников привлекает доступность региона – до места можно доехать на автомобиле, а также высокая плотность дичи. По сведениям Госохотинспекции, в сезон выдают около 15 тысяч разрешений на охоту на водопла­ваю­щих и порядка 12-14 тысяч – на весеннюю охоту.