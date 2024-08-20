Правоохранители провели проверку в женской исправительной колонии в посёлке Ликино Судогодского района и выявили ряд нарушений.

Правоохранители провели проверку в женской исправительной колонии в посёлке Ликино Судогодского района и выявили ряд нарушений. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.В частности, было обнаружено, что на стенах и потолках некоторых помещений имелся грибок, облупилась краска и разрушилась штукатурка.В адрес начальника колонии внесли представление, после чего в колонии прошёл косметический ремонт.«Права осужденных на надлежащие условия отбывания наказания восстановлены», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.