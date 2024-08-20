От психологической поддержки до помощи с детьми и правильному уходу за ранениями. Обратиться к специалистам и волонтёрам проекта “Приоритеты” могут все, кто в этом нуждается. Для

От психологической поддержки до помощи с детьми и правильному уходу за ранениями. Обратиться к специалистам и волонтёрам проекта “Приоритеты” могут все, кто в этом нуждается. Для участников СВО и их семей на регулярной основе организуют встречи, мастер-классы, оказывают психологическую поддержку и адресную помощь. В числе команды проекта самые разные люди, в том числе школьники. Они