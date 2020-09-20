19 работникам компании ООО «Дорожник-2» не выплачена часть заработной платы.

Муромской городской прокуратурой проведена проверка по факту невыплаты заработной платы работникам в ООО «Дорожник-2».Установлено, что 19 работникам указанной организации не выплачена часть заработной платы, включая проценты за её задержку, на общую сумму около 460 тыс. рублей.В этой связи городской прокуратурой в отношении бухгалтера по расчету возбуждены производства об административных правонарушениях. Виновное лицо привлечено к ответственности в виде предупреждения и штрафа в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, руководителю указанного предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого задолженность погашена в полном объеме, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.