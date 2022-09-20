Компания Aurum Production сообщила, что вскоре на экран выйдет новый блокбастер Лучшие в аду. Сообщения о новом фильме Евгения Пригожина распространила пресс-служба компании Конкорд.

Компания Aurum Production сообщила, что вскоре на экран выйдет новый блокбастер "Лучшие в аду". Сообщения о новом фильме Евгения Пригожина распространила пресс-служба компании "Конкорд".Опубликован постер нового фильма, который будет продолжать военную тематику предыдущих картин. Сюжет и актерский состав картины пока держатся в тайне."У нас есть контракт, — гласит постер. — Контракт с компанией, контракт с родиной, с совестью, и мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми. Мы знаем, что попадем в ад, но в аду мы будем лучшими".Ранее студия создала с участием различных режиссеров такие картины, как "Ржев", "Турист" и "Солнцепек", большинство из которых так или иначе посвящены современным военным конфликтам.