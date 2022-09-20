По народному календарю 20 сентября 2022 года отмечается Луков день, православная церковь вспоминает...

По народному календарю 20 сентября 2022 года отмечается Луков день, православная церковь вспоминает преподобного Луку Глубокореченского из Каппадокии.Лука был монахом, а затем стал игуменом Спасовой обители, которая носила название «Глубокие реки». Святой прославился праведной жизнью и благочестием.Именно в этот период начинался сбор лука. На ужин женщины готовили различные блюда, в которые обязательно добавляли этот овощ или брали его за основу. Особым деликатесом был фаршированный мясом лук. На столах обычно лежали луковые пирожки, супы, пеклись блинчики и оладьи.Что нельзя делать в Луков день:Брать и давать деньги в займы, чтобы в дальнейшем не испытывать проблем с финансами.Свататься, объявлять помолвку, чтобы семейная жизнь не была несчастливой.Вспоминать умерших людей, в том числе и родственников. В старину люди верили, что в этом случае в дом придет беда.Хвалиться своим здоровьем, красотой, чтобы их не лишиться.Пересчитывать деньги, чтобы не остаться с пустым кошельком.Заходить последней домой женщине. В Луков день последним в жилище полагалось заходить мужчине.Народные приметы на 20 сентября 2022 года:Много шелухи на репчатом луке — готовится к суровой зиме, будут сильные морозы.Птицы высоко летают — к тёплой зиме.По небу плывут белые облака — погода испортится.Шишки на ёлках растут высоко — морозы этой зимой будут поздно.Листья вишни до сих пор не облетели — зима окажется тёплой, с дождями.Стая трясогузок — к ненастью.Журавли высоко летят и курлычут — к холодной осени.Тёмные или чёрные облака — перед дождём.Последним в дом вошёл мужчина — семья до конца года болеть не будет.На небе нет или очень мало облаков — зима окажется ветреной и морозной.Длинные луковые перья — осень будет затяжной.Чем сильнее свежая луковица глаза щиплет — тем меньше семья болеть будет.Чем слаще луковица — тем удачнее будут дела.Лук сегодня съесть — здоровье будет крепким.Фото https://www.pxfuel.com/