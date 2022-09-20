Актриса Яна Поплавская жестко прошлась по Ольге Бузовой, которая возомнила себя представителем русской культуры.

Актриса Яна Поплавская жестко прошлась по Ольге Бузовой, которая возомнила себя представителем русской культуры.Недавно состоялся фестиваль VK Fest, на котором выступили самые яркие звезды шоу-бизнеса. Среди них была и Ольга Бузова, которая как всегда шокировала фанатов чрезмерной откровенностью и развязным поведением. Перфоманс взбесил актрису Яну Поплавскую, которая в последнее время является ярой представительницей возрождения русской культуры и патриотизма.Поплавская была взбешена тем, что Бузова выступала в вульгарном наряде и делала пошлые заявления. Об этом актриса рассказала в эфире шоу с Машей Малиновской."Говно не тонет. Это было сказано в адрес тех, кто не обладает талантами, но удивительным образом не тонет и все время находится по какой-то странной причине на плаву", – пояснила Поплавская свое недавнее заявление о Бузовой и многих звездах вообще.55-летняя звезда фильма "Про Красную Шапочку" также напомнила расхожую фразу о том, что "талантам нужно помогать, ничтожества пробьются сами". Поплавская уверена, что этот фразеологизм как раз относится к бездарной Бузовой. Ведь певица уже взрослая женщина, а ведет себя как развязный и не особо умный подросток.Напомним, на фестивале Ольга Бузова появилась в леопардовом костюме и заявила, что любит не большой теннис, а большой пенис. Яна Поплавская уверена, что такие темы неуместны на публичных мероприятиях, в которых участвуют несовершеннолетние.В заключение Поплавская, которая растит курс талантливых актеров, отметила, что у Бузовой нет ни образования, ни нормальной внешности.