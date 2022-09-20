В романе Достоевского Идиот есть нашумевшая фраза Красота спасет мир, в черновиках же писатель оставил более глубокую формулировку: Мир красотой спасется. Идею о трансформации бытия в подобном ключе развивал и Николай Рерих – художник, археолог, писатель и философ-мистик.

романе Достоевского "Идиот" есть нашумевшая фраза "Красота спасетмир", в черновиках же писатель оставил более глубокую формулировку: "Мир красотой спасется". Идею о трансформации бытия в подобном ключеразвивал и Николай Рерих – художник, археолог, писатель ифилософ-мистик.В наши дни учение Рериха и слава о нем широкораспространены во всем мире. Путь, который проделал мыслитель, чтобы постичь тайны мироздания, действительно впечатляет. Тибет, Монголия, Горный Алтай, Индия... Где только ни был он в поисках священной страны Шамбалы — обители чистого света и божественной силы.Беседы с буддийскими монахами, просветленными гуру в совокупности с наблюдениями позволили искателю познать законы Вселенной. Однако выдать их сгоряча неподготовленному обществу — означало бы подвергнуть Вселенную опасности.Тогда Николай Рерих стал передавать элементы просветленной мудрости через творчество. Его книги полны зашифрованных посланий, а загадочный символизм картин выбивает из колеи. Обнародовал художник и универсальный тайный код для спасения человечества — Знамя Мира.Официальное введение символа приурочили к так называемому Пакту Рериха — соглашению о безусловной защите всех объектов культуры. По документам знак описали как красную окружность с тремя кругами в середине на белом фоне. Но люди сведущие сразу поняли, что все не так просто.По сей день последователи мыслителя гадают, как правильно трактовать троичность изображения Знамени Мира. Одна из частых версий — синтез искусства, науки и религии в круге культуры. Таким образом смысл объяснял и сам Николай Рерих. Но стоит нам обратиться к записям создателя, как тайный код открывается совершенно с другой стороны.В книге великого живописца "Жизнь вечная" есть глава, посвященная звезде Матери Мира, которая несется из Космоса дабы очистить и перевернуть сознание людей, предвещая "новую великую эпоху человечества".Кто именно эта таинственная Матерь Мира, автор не уточнил. Вместо этого он написал картину с одноименным названием. Как можно заметить, на ней также изображены таинственные круги."Простота, красота и бесстрашие. Так заповедано. Бесстрашие есть наш водитель. Красота есть луч постижения и возвышения. Простота есть ключ от врат Тайны грядущей... Тронулись самые заскорузлые громады. Наконец даже самые тупоумные поняли, что без Красоты, Простоты, Бесстрашия невозможно никакое строительство новой жизни", — говорится в продолжении главы Николая Рериха.Тут-то и раскрывается подлинная суть нашумевшего Знамени Мира, здесь мыслящий и находит ответ на самый главный вопрос. Автор призывает народ активно созидать без всяких отговорок, руководствуясь красотой, которая озарена простотой свершения. Философ настаивает: прочь глупые оправдания и хватит медлить. Главное — незыблемое намерение под эгидой красоты, ведь время действовать уже пришло."Настал час перед приходом Того, Чьи шаги уже слышны. У каждого имеются "весы за пазухой". Каждый сам себе отмеривает карму", — пишет Николай Рерих.