На территории Владимирской области за прошедшие сутки 20 сентября 2022 года лабораторно...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 20 сентября 2022 года лабораторно подтверждено 510 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
174 сл. во Владимире,
36 сл. в Муромском районе,
68 сл. в Ковровском районе,
18 сл. в Петушинском районе,
31 сл. в Кольчугинском районе,
21 сл. в Александровском районе,
2 сл. в Юрьев-Польском районе,
60 сл. в Гусь-Хрустальном районе,
12 сл. в Собинском районе,
9 сл. в Радужном,
15 сл. в Киржачском районе,
24 сл. в Камешковском районе,
1 сл. в Гороховецком районе,
15 сл. в Меленковском районе,
4 сл. в Вязниковском районе,
17 сл. в Суздальском районе,
3 сл. в Селивановском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 165125 случаев заболевания.