На территории Владимирской области за прошедшие сутки 20 сентября 2022 года лабораторно...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 20 сентября 2022 года лабораторно подтверждено 510 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:174 сл. во Владимире,36 сл. в Муромском районе,68 сл. в Ковровском районе,18 сл. в Петушинском районе,31 сл. в Кольчугинском районе,21 сл. в Александровском районе,2 сл. в Юрьев-Польском районе,60 сл. в Гусь-Хрустальном районе,12 сл. в Собинском районе,9 сл. в Радужном,15 сл. в Киржачском районе,24 сл. в Камешковском районе,1 сл. в Гороховецком районе,15 сл. в Меленковском районе,4 сл. в Вязниковском районе,17 сл. в Суздальском районе,3 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 165125 случаев заболевания.