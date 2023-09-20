Во вторник, 19 сентября, в региональном центре состоялась акция «Вторая жизнь берёзовой рощи», в ходе которой возле драмтеатра всадили 13 деревьев.

Во вторник, 19 сентября, в региональном центре состоялась акция «Вторая жизнь берёзовой рощи», в ходе которой возле драмтеатра всадили 13 деревьев. Об этом рассказала пресс-служба .Мероприятие было посвящено 175-летию основания культурного учреждения. Участие в акции приняли министр культуры 33-го региона Ольга Дёмина, а также коллектив театра.Молодые берёзки пополнили местную берёзовую рощу, заложенную более 50 лет назад.«Не за горами открытие здания Владимирского академического театра драмы после продолжительного ремонта», – отмечается в сообщении пресс-службы учреждения.