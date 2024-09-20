Лариса Долина рассказала о своем сложном характере, проблемах с голосом и отношении к современным артистам. В частности, речь зашла об Ольге Бузовой.

Лариса Долина рассказала о своем сложном характере, проблемах с голосом и отношении к современным артистам. В частности, речь зашла об Ольге Бузовой.В новом выпуске подкаста "Ниче святого" певица открыто рассказала о своих переживаниях и внутренней борьбе, несмотря на статус суперзвезды, который она приобрела за 50 лет на сцене. Долина призналась, что, несмотря на достигнутые успехи, она по-прежнему испытывает страхи и сомнения."Я никогда не бываю довольна собой", — говорит она. Это постоянное самоанализирование, по ее мнению, помогает ей расти как артистке. "Если бы я сказала, что меня все устраивает, это означало бы конец моего развития", — добавила Лариса Александровна.Сбросив 21 килограмм, певица с гордостью носит откровенные наряды. Она осознает критику, которая направлена на нее за смелый выбор одежды в 69 лет, но считает, что артистам не следует ограничивать себя в самовыражении. "Почему красивой женщине не выйти в шортах? Если не нравится — смотрите других", — утверждает Долина.Тем не менее, она согласна с критикой в адрес Бузовой за ее выступление в купальнике на Дне защиты детей. По мнению Ларисы, это было неуместно: "Можно было выбрать более подходящий наряд". Она подчеркивает важность соответствия места и времени.Что касается ее характера, Долина признает, что многие считают ее "стервой". "Ну и хорошо!", — посмеялась она. Артистка объяснила, что такая репутация связана с ее требовательностью. "Я научилась быть строгой и требовать от людей пунктуальности и самоотдачи", — сообщила она.Для Долиной важно не только качество работы, но и ответственность музыкантов. Она не стесняется наказывать тех, кто не соблюдает эти принципы. "Если музыкант выходит на сцену в ненадлежащем состоянии, я могу лишить его зарплаты", — поделилась певица.Лариса никогда не стремилась к популярности ради славы; ее истинная мечта всегда заключалась в том, чтобы петь. Однако родители не поддерживали ее выбор профессии, мечтая о традиционной жизни для дочери. В итоге Долина стала символом силы и уверенности, показывая, что даже за блестящей карьерой стоят внутренние борьба и стремление к самосовершенствованию.