Лучше всего дела обстоят в Радужном.

Владимирская область практически полностью завершила подготовку к отопительному сезону, показав уровень готовности в 95%. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы местного правительства, опубликованного в четверг, 19 сентября.Наилучшие результаты демонстрирует город Радужный, где подготовительные работы завершены на 100%. Также высокие показатели у Гусь-Хрустального района (99%) и Селивановского района (98%).В этом году на обновление коммунальной инфраструктуры было направлено 7,08 миллиарда рублей. Более 5,06 миллиарда из этой суммы выделено из регионального бюджета. Эти средства позволили построить и модернизировать восемь котельных, 14 объектов водоснабжения и водоотведения, а также проложить 21,9 километра сетей теплоснабжения, 16,5 километра сетей водопровода и 16,4 километра сетей канализации.