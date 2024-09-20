Считается, что Александр Олешко – артист легкого жанра, который поет, танцует, пародирует. Его знают как шоумена, телеведущего. Поэтому для многих зрителей станет открытием его большая серьезная драматическая роль в спектакле Павел I, показанного в рамках фестиваля театра и кино Амурская осень в Благовещенске московским театром имени Евг. Вахтангова.

Считается, что Александр Олешко – артист легкого жанра, который поет, танцует, пародирует. Его знают как шоумена, телеведущего. Поэтому для многих зрителей станет открытием его большая серьезная драматическая роль в спектакле "Павел I", показанного в рамках фестиваля театра и кино "Амурская осень" в Благовещенске московским театром имени Евг. Вахтангова.Многие актеры ждут такую – знаковую, веховую – роль всю жизнь. Олешко повезло сыграть императора России – императора с самой трагичной судьбой! – и явить в этой работе всю мощь своего несомненного актерского дарования. Он восхищает глубиной, наполненностью, цельностью, точностью в жестах и мимике. Можно даже сравнить его с Иннокентием Смоктуновским в каких-то моментах.Олешко, очевидно, долго готовился к этой большой и серьезной роли, изучал книги и документы о правлении Павла I. И император в его исполнении – нервный, истеричный, инфантильный, взбалмошный, с резкой сменой настроения правитель, который может задрать фалды и показать гостям бала зад, высунуть язык, проскакать на одной ножке. Наверное, именно таким он и был в реальности. Окружающим Государь кажется безумцем, сумасшедшим с бритвой, от которого нужно немедленно спасать Россию, Европу, весь мир. И только его фаворитка Анна Гагарина (Мария Риваль) души в нем не чаяла. На сцене это очень нежный и светлый персонаж.В центре придуманного Максимом Обрезковым мрачного сценического пространства – подиум. Он для Павла Первого станет и эшафотом. Как эффектно и нестандартно решена сцена с его удушением!.. Она является драматической развязкой спектакля о правителе, который мечтал всего-навсего установить лучший порядок в государственных делах, нежели тот, который существовал при Екатерине II.Екатерина II (Ирина Дымченко) на сцене, кстати, тоже появится – в виде призрака. Сразу вспоминается тень отца Гамлета у Шекспира – с ней принц Датский вел диалог и решался мстить. Павел I в спектакле вахтанговцев тоже ведет диалог с почившей матушкой, которая, словно издеваясь, постоянно называет императора "батюшка" и всячески унижает его. Ведь не его Самодержица Всероссийская хотела видеть на троне, поскольку с детства ненавидела.Зато юный Павел, видя разврат и образ жизни матушки, с детства мечтал все поменять и с четырех лет видел себя правителем огромной империи. В пьесах Мережковского и Симонова, взятых режиссером Натальей Ковалевой за основу спектакля, диалога, кстати, не было – она придумала его сама. Но получилось очень удачно, и появление призрака шальной императрицы добавило трагичности происходящему.Павел I знает, что умрет. И даже знает, какой смертью. Ему постоянно напоминают про это и напряжение все усиливается. Последние дни государя прошли в построенной им же крепости – Михайловском замке. Он въехал туда, когда ремонт еще не был закончен, в комнатах стояла сырость. И строительные леса на сцене, недокрашенные колонны – словно символ этого страшного дворца.Стоит заметить, что театр Вахтангова часто ставит спектакли про исторические события и исторических героев. Мария Каллас, Людмила Гурченко, Вольфганг Амадей Моцарт – постановки о них всегда идут с аншлагами. На "Павла I" билеты проданы на все спектакли до конца ноября. Что говорит о хорошем вкусе и подготовленности зрителей, которые хотят и готовы воспринимать серьезный материал.И кричать "браво!" Александру Олешко который здесь чудо как хорош.