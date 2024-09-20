В сентябре 2024 года исполняется 10 лет социальному благотворительному проекту «Азбука интернета», который «Ростелеком» реализует совместно с Социальным фондом России (СФР, ранее —

В сентябре 2024 года исполняется 10 лет социальному благотворительному проекту «Азбука интернета», который «Ростелеком» реализует совместно с Социальным фондом России (СФР, ранее — Пенсионный фонд России). Проект призван повысить качество жизни пожилых граждан благодаря обучению компьютерной грамотности и работе в интернете, а также облегчить им доступ к электронным госуслугам. С помощью специального образовательного пособия «Азбука