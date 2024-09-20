Во Владимире завершилась серия «Открытых кинопоказов». За лето горожане и гости областного центра посмотрели семь фильмов и мультфильмов. По приблизительным данным, зрителями стали около

Во Владимире завершилась серия «Открытых кинопоказов». За лето горожане и гости областного центра посмотрели семь фильмов и мультфильмов. По приблизительным данным, зрителями стали около трех тысяч человек. Елена Корнева, заместитель начальника управления образования и молодежной политики города Владимира: «В этом году при организации кинопоказов пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. Сначала против нас была погода —