"Атеисты России" просят убрать изображение космонавта Юрия Гагарина с фрески церкви Андрея Первозванного в деревне Новосёлово Киржачского района.
"Атеисты России" просят убрать изображение космонавта Юрия Гагарина с фрески церкви Андрея Первозванного в деревне Новосёлово Киржачского района.
Общественная организация уже направила письмо Митрополиту Владимирскому и Суздальскому Тихону.
"Атеисты "России" выступают против того, что на росписи храма изобразили Гагарина, который был атеистом, преклоняющимся перед святым”.
Напомним, храм возведен поблизости от места гибели первого космонавта планеты.