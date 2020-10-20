"Атеисты России" просят убрать изображение космонавта Юрия Гагарина с фрески церкви Андрея Первозванного в деревне Новосёлово Киржачского района.

"Атеисты России" просят убрать изображение космонавта Юрия Гагарина с фрески церкви Андрея Первозванного в деревне Новосёлово Киржачского района.Общественная организация уже направила письмо Митрополиту Владимирскому и Суздальскому Тихону."Атеисты "России" выступают против того, что на росписи храма изобразили Гагарина, который был атеистом, преклоняющимся перед святым”.Напомним, храм возведен поблизости от места гибели первого космонавта планеты.